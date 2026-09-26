В Уральске загорелся полигон бытовых отходов

В городе Уральске, в поселке Зачаганск, на территории полигона твердых бытовых отходов произошло возгорание мусора.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Благодаря оперативным действиям пожарных распространение огня было не допущено. Возгорание локализовано на площади 500 кв. метров.

В настоящее время на отдельных участках проводится проливка мест тления мусора, а также рекультивация грунтом пролитых и потушенных участков.

Работы по полной ликвидации возгорания продолжаются. Ситуация находится на контроле МЧС.