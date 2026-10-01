В Уральске заменили 1,82 километра труб на тепломагистрали ТМ-6

В Уральске завершили реконструкцию участка тепловой магистрали ТМ-6. На отрезке от точки 1 до тепловой камеры ТК-Б на пересечении улиц Гагарина и Ружейникова заменили 1,82 километра трубопроводов.

Вместо старых сетей установили предварительно изолированные трубы диаметром 530 миллиметров.

Работы прошли в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» на 2025–2029 годы.

В Министерстве энергетики рассчитывают, что реконструкция повысит надежность теплоснабжения, сократит тепловые потери и обновит городскую тепловую инфраструктуру.

Параллельно в Западно-Казахстанской области продолжают проверять готовность объектов электро- и теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону. В центре внимания состояние тепловых сетей, ход ремонтных работ и готовность объектов к стабильной подаче тепла потребителям.