В Алматы спасатели извлекли автомобиль, застрявший в русле реки Малая Алматинка в ущелье Алмарасан, передает BAQ.kz.

Сообщение о происшествии поступило на пульт 112 от очевидцев.

На место оперативно прибыли спасатели ДЧС, Республиканского спасательного отряда «Барыс», Службы спасения города, а также специалисты Казселезащиты МЧС.

С помощью автокрана автомобиль удалось извлечь из воды и передать владельцу.

«Благодаря слаженным действиям спасателей автомобиль был извлечён из воды», - сообщили в ДЧС.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Спасатели напомнили, что выезд на автомобилях в русла рек и горные ущелья, особенно в период повышенной водности, может быть опасен.