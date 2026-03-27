В ущелье Алмарасан из реки извлекли автомобиль

Автомобиль застрял в Малой Алматинке в ущелье Алмарасан, спасатели извлекли его с помощью автокрана.

Сегодня 2026, 13:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
95
Фото: кадры видео

В Алматы спасатели извлекли автомобиль, застрявший в русле реки Малая Алматинка в ущелье Алмарасан, передает BAQ.kz.

Сообщение о происшествии поступило на пульт 112 от очевидцев.

На место оперативно прибыли спасатели ДЧС, Республиканского спасательного отряда «Барыс», Службы спасения города, а также специалисты Казселезащиты МЧС.

С помощью автокрана автомобиль удалось извлечь из воды и передать владельцу.

«Благодаря слаженным действиям спасателей автомобиль был извлечён из воды», - сообщили в ДЧС.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Спасатели напомнили, что выезд на автомобилях в русла рек и горные ущелья, особенно в период повышенной водности, может быть опасен.

Самое читаемое

Наверх