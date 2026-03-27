В ущелье Алмарасан из реки извлекли автомобиль
Автомобиль застрял в Малой Алматинке в ущелье Алмарасан, спасатели извлекли его с помощью автокрана.
Сегодня 2026, 13:03
Фото: кадры видео
В Алматы спасатели извлекли автомобиль, застрявший в русле реки Малая Алматинка в ущелье Алмарасан, передает BAQ.kz.
Сообщение о происшествии поступило на пульт 112 от очевидцев.
На место оперативно прибыли спасатели ДЧС, Республиканского спасательного отряда «Барыс», Службы спасения города, а также специалисты Казселезащиты МЧС.
С помощью автокрана автомобиль удалось извлечь из воды и передать владельцу.
«Благодаря слаженным действиям спасателей автомобиль был извлечён из воды», - сообщили в ДЧС.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Спасатели напомнили, что выезд на автомобилях в русла рек и горные ущелья, особенно в период повышенной водности, может быть опасен.
Самое читаемое