В Усть-Каменогорске 136 семей получили квартиры

В Усть-Каменогорске 136 семей, стоящих в очереди на получение жилья, отпраздновали новоселье. Из них 30 семьям ключи от квартир, расположенных по проспекту Есенберлина, вручил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

«В настоящее время в Восточном Казахстане строится около 120 многоквартирных домов. Ежегодно в области вводится в эксплуатацию более 3 тысяч квартир. В регионе ведется системная работа по обеспечению жильем семей, относящихся к социально уязвимым категориям. От всей души поздравляю семьи, которые сегодня получили собственное жилье! Для каждого человека свой дом – самое дорогое и уютное место. Пусть в ваших домах царят счастье и благополучие, а радостных моментов становится все больше!», - сказал глава региона.

Аким области осмотрел квартиры и вручил их владельцам подарки.

Получившие ключи от новых квартир семьи выразили благодарность Главе государства Касым-Жомарту Токаеву и акиму области.

В текущем году в областном центре планируется предоставить более 150 квартир многодетным семьям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, относящимся к другим социально уязвимым категориям.