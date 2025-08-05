В Усть-Каменогорске 3 августа около 22:50, водитель автомобиля Kia Morning совершила 47-летнего пешехода, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, передает BAQ.KZ со ссылкой на YK.kz.

В рамках расследования назначены экспертизы, начато досудебное производство.

Местные жители в соцсетях жалуются на плохое или вовсе отсутствующее освещение в этом районе. В акимате города сообщили, что причины случившегося выясняются.

Полицейские напоминают: в тёмное время суток необходимо строго соблюдать скоростной режим, особенно в жилых массивах. Пешеходам, в свою очередь, следует переходить дорогу только по обозначенным переходам и быть максимально внимательными.