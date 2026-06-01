В Усть-Каменогорске автомобиль врезался в группу юных велосипедистов
После происшествия за медицинской помощью обратились шесть подростков в возрасте от 14 до 17 лет.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Усть-Каменогорске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних спортсменов. В результате наезда автомобиля пострадали шестеро подростков-велосипедистов.
Как сообщает Новый Вестник, по информации полиции, авария случилась утром 27 мая около 09:30 на мосту через Иртыш. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Avensis при перестроении не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с колонной велосипедистов.
После происшествия за медицинской помощью обратились шесть подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Пятерых спортсменов после осмотра врачей отпустили домой. Один несовершеннолетний был госпитализирован с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма».
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Самое читаемое
- Мост за 47 миллиардов: почему главный инфраструктурный проект Семея всё ещё не завершён
- В Алматы появился новый маршрут с интервалом 14 минут
- Масштабная амнистия-2026: в МВД озвучили подробности
- ЕС рассматривает Казахстан и Узбекистан для размещения центров возврата мигрантов
- В Токио прошёл съезд казахской диаспоры стран Азии