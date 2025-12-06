В Усть-Каменогорске фура сбила трёх женщин на пешеходном переходе
Одна пострадавшая госпитализирована.
Сегодня, 00:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:50Сегодня, 00:50
64
В Усть-Каменогорске на улице Бажова грузовик Mercedes-Benz наехал на пешеходов, переходивших дорогу по "зебре", передает BAQ.KZ со ссылкой на Yk.kz.
В социальных сетях распространилось видео с моментом происшествия.
Позже выяснилось, что пострадали не одна, а сразу три женщины. По данным управления здравоохранения ВКО, двое из них отказались от госпитализации. Третья, принявшая основной удар, получила серьёзные травмы - ушибы рёбер, перелом предплечья и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая 1972 года рождения была доставлена в больницу.
View this post on Instagram
Самое читаемое
- Землетрясение почувствовали жители Алматы
- Президент утвердил новый порядок госконтроля: что ждёт школы и детские учреждения
- На трассах включили лазеры: Казахстан тестирует технологию, снижающую аварийность
- Землетрясение на территории Китая ощущалось в южных регионах Казахстана
- В Астане подвели итоги конкурса "Ұлы дала", посвящённого 180-летию Абая