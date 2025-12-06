В Усть-Каменогорске на улице Бажова грузовик Mercedes-Benz наехал на пешеходов, переходивших дорогу по "зебре", передает BAQ.KZ со ссылкой на Yk.kz.

В социальных сетях распространилось видео с моментом происшествия.

Позже выяснилось, что пострадали не одна, а сразу три женщины. По данным управления здравоохранения ВКО, двое из них отказались от госпитализации. Третья, принявшая основной удар, получила серьёзные травмы - ушибы рёбер, перелом предплечья и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая 1972 года рождения была доставлена в больницу.