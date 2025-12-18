18 декабря на Самарском шоссе в Усть-Каменогорске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на yk-news.kz.

По информации департамента полиции Восточно-Казахстанской области, водитель грузовика HOWO не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание перевозимой балки вместе с прицепом.

В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия уточняются.