В Усть-Каменогорске грузовик опрокинулся на Самарском шоссе
Водителя госпитализировали в больницу.
Сегодня, 22:50
101Фото: pixabay.com
18 декабря на Самарском шоссе в Усть-Каменогорске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на yk-news.kz.
По информации департамента полиции Восточно-Казахстанской области, водитель грузовика HOWO не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание перевозимой балки вместе с прицепом.
В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия уточняются.
