В Усть-Каменогорске межрайонный суд по гражданским делам рассмотрел необычное дело: местный житель через суд добился возврата 1,5 миллиона тенге, потраченных на лечение по программе единовременных пенсионных выплат, передает BAQ.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Гражданин М. в 2021 году воспользовался возможностью направить часть своих пенсионных накоплений на лечение. Согласно медицинскому заключению, ему была назначена имплантация и протезирование зубов. Он заключил договор со стоматологической клиникой ТОО "D..." на сумму 2 000 000 тенге, которые были переведены на счёт клиники напрямую из пенсионных средств.

Однако фактически пациенту оказали услуг только на сумму 415 000 тенге. Оставшиеся 1 585 000 тенге так и не были использованы — клиника сослалась на отсутствие нужных специалистов. Ни досудебные обращения, ни попытки вернуть деньги результата не принесли.

В суде представитель клиники не появился, несмотря на официальное уведомление, и возражений по иску не представил. Суд, изучив материалы дела, пришёл к выводу о ненадлежащем исполнении условий договора и полностью удовлетворил требования истца.

Согласно решению, стоматологическая клиника обязана вернуть 1 585 000 тенге на специальный счёт гражданина М. в АО "Отбасы банк", а также возместить 220 411 тенге судебных расходов.

Решение вступило в законную силу.