  • Главная
  • Новости
  • В Усть-Каменогорске мусорные площадки вышли на цифровой контроль

В Усть-Каменогорске мусорные площадки вышли на цифровой контроль

В Усть-Каменогорске внедрена цифровизация в сфере ЖКХ: теперь вывоз мусора и уборка дорог контролируются с помощью технологий.

Сегодня 2026, 06:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
фото из открытых источников Сегодня 2026, 06:26
Сегодня 2026, 06:26
76
Фото: фото из открытых источников

В Усть-Каменогорске внедрена цифровизация в сфере ЖКХ: теперь вывоз мусора и уборка дорог контролируются с помощью технологий, сообщает BAQ.kz.

Заместитель руководителя управления цифровизации и архивов ВКО Арнур Сапаргалиев пояснил, что маршруты спецтехники оцифрованы, внедрены фотоотчеты, а мониторинг охватывает 52 единицы спецтехники.

В пилотном режиме оцифрованы 50 мусорных площадок с QR-кодами. Жители могут оставлять через них отзывы: если снег не убран или мусор не вывезен, система фиксирует отклонения от графика в режиме онлайн. Скрыть недоработки теперь невозможно.

Самое читаемое

Наверх