В Усть-Каменогорске внедрена цифровизация в сфере ЖКХ: теперь вывоз мусора и уборка дорог контролируются с помощью технологий, сообщает BAQ.kz.

Заместитель руководителя управления цифровизации и архивов ВКО Арнур Сапаргалиев пояснил, что маршруты спецтехники оцифрованы, внедрены фотоотчеты, а мониторинг охватывает 52 единицы спецтехники.

В пилотном режиме оцифрованы 50 мусорных площадок с QR-кодами. Жители могут оставлять через них отзывы: если снег не убран или мусор не вывезен, система фиксирует отклонения от графика в режиме онлайн. Скрыть недоработки теперь невозможно.