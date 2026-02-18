В Усть-Каменогорске мусорные площадки вышли на цифровой контроль
В Усть-Каменогорске внедрена цифровизация в сфере ЖКХ: теперь вывоз мусора и уборка дорог контролируются с помощью технологий, сообщает BAQ.kz.
Заместитель руководителя управления цифровизации и архивов ВКО Арнур Сапаргалиев пояснил, что маршруты спецтехники оцифрованы, внедрены фотоотчеты, а мониторинг охватывает 52 единицы спецтехники.
В пилотном режиме оцифрованы 50 мусорных площадок с QR-кодами. Жители могут оставлять через них отзывы: если снег не убран или мусор не вывезен, система фиксирует отклонения от графика в режиме онлайн. Скрыть недоработки теперь невозможно.
