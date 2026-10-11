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  • В Усть-Каменогорске мужчин оштрафовали за справление нужды в общественных местах

В Усть-Каменогорске мужчин оштрафовали за справление нужды в общественных местах

Нарушителей выявили с помощью камер видеонаблюдения. Один из них получил штраф более 90 тысяч тенге.

11 Октября 2026, 12:31
АВТОР
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Скриншот видео 11 Октября 2026, 12:31
11 Октября 2026, 12:31
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Фото: Скриншот видео

В Усть-Каменогорске полицейские выявили двух мужчин, которые справляли нужду в общественных местах. Нарушения зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

В одном из случаев 67-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения справил нужду на детской площадке во дворе многоэтажного дома. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. По решению суда мужчине назначили штраф в размере более 90 тысяч тенге.

Второй инцидент произошёл неподалёку от общественной остановки. Там 37-летний мужчина справил нужду, после чего продолжил ждать автобус.

Полицейские собрали необходимые материалы и направили их в суд для принятия соответствующего решения.

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