В Усть-Каменогорске мужчин оштрафовали за справление нужды в общественных местах
Нарушителей выявили с помощью камер видеонаблюдения. Один из них получил штраф более 90 тысяч тенге.
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В Усть-Каменогорске полицейские выявили двух мужчин, которые справляли нужду в общественных местах. Нарушения зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.
В одном из случаев 67-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения справил нужду на детской площадке во дворе многоэтажного дома. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. По решению суда мужчине назначили штраф в размере более 90 тысяч тенге.
Второй инцидент произошёл неподалёку от общественной остановки. Там 37-летний мужчина справил нужду, после чего продолжил ждать автобус.
Полицейские собрали необходимые материалы и направили их в суд для принятия соответствующего решения.
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