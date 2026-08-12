В Усть-Каменогорске начали строить новый энергоблок ТЭЦ
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На Усть-Каменогорской ТЭЦ начали строить новый энергоблок, который добавит городу 130 Гкал/ч тепловой мощности и 100 МВт электрической. Завершить проект планируют к 2030 году, передает BAQ.KZ.
Начало строительства отметили закладкой капсулы времени.
Для Усть-Каменогорска проект напрямую связан с отоплением. ТЭЦ покрывает около 85% потребности города в централизованном теплоснабжении, при этом нагрузка растет из-за новых жилых районов, социальных объектов и промышленного производства.
После запуска энергоблока станция получит дополнительный запас мощности. По расчетам проекта, новые мощности позволят сократить существующий дефицит тепловой энергии, повысить надежность теплоснабжения и обеспечить теплом около 300 жилых домов и социальных объектов
Строительство позволит сократить существующий дефицит тепловой энергии и оставить резерв для дальнейшего роста города.
Подготовка проекта заняла отдельный этап. Министерство энергетики и Усть-Каменогорская ТЭЦ заключили инвестиционное соглашение, после чего началась практическая часть строительства.
На новом блоке предусмотрены системы очистки выбросов и новое технологическое оборудование. В ведомстве рассчитывают снизить воздействие станции на окружающую среду и повысить производительность при выработке тепла и электроэнергии.
Проект реализует Усть-Каменогорская ТЭЦ при участии Евразийского банка развития и Halyk Bank.
После запуска блока планируется создать около 50 новых рабочих мест.
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