В Усть-Каменогорске двое мужчин напали на сотрудника патрульной полиции, который прибыл на вызов после обращения подростка. Об этом сообщили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл 22 марта на улице Сагадата Нурмагамбетова. Подросток обратился к патрульному полицейскому с жалобой на агрессивное поведение двух незнакомых мужчин. Прибыв на место, сотрудник полиции потребовал прекратить противоправные действия, однако находившиеся в состоянии алкогольного опьянения мужчины не подчинились законным требованиям и напали на него.

По данным полиции, после инцидента нападавшие скрылись, однако в кратчайшие сроки были установлены и задержаны. Табельное оружие полицейского изъято.

В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по факту применения насилия, опасного для жизни представителя власти, при исполнении им служебных обязанностей, совершённого группой лиц.