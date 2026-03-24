В Усть-Каменогорске напали на патрульного полицейского
В состоянии алкогольного опьянения мужчины не подчинились законным требованиям и напали на него.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Усть-Каменогорске двое мужчин напали на сотрудника патрульной полиции, который прибыл на вызов после обращения подростка. Об этом сообщили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл 22 марта на улице Сагадата Нурмагамбетова. Подросток обратился к патрульному полицейскому с жалобой на агрессивное поведение двух незнакомых мужчин. Прибыв на место, сотрудник полиции потребовал прекратить противоправные действия, однако находившиеся в состоянии алкогольного опьянения мужчины не подчинились законным требованиям и напали на него.
По данным полиции, после инцидента нападавшие скрылись, однако в кратчайшие сроки были установлены и задержаны. Табельное оружие полицейского изъято.
В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по факту применения насилия, опасного для жизни представителя власти, при исполнении им служебных обязанностей, совершённого группой лиц.
Самое читаемое
- Казахстанские гимнастки завоевали четыре медали на турнире в Афинах
- Казахстан отказался от строительства ГПЗ на Карачаганаке с участием Shell и Eni
- Три человека погибли в ДТП на аль-Фараби: общество требует жёстких мер
- Ряд участков трассы «Астана – Караганда – Алматы» снова доступен для автомобилистов
- Новые правила декларирования доходов: что важно знать казахстанцам в 2026 году