В Усть-Каменогорске обнаружили тело мужчины, прыгнувшего с моста
Тело мужчины, прыгнувшего с моста в Усть-Каменогорске, обнаружили спустя две недели.
4 Августа 2026, 06:14
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4 Августа 2026, 06:144 Августа 2026, 06:14
127Фото: El.kz
В Усть-Каменогорске завершились поиски 44-летнего мужчины, который 20 июля прыгнул в реку Иртыш с моста. Его тело обнаружили спустя две недели, сообщает ДЧС Восточно-Казахстанской области.
По информации ведомства, погибшего нашли в одном из рукавов Иртыша в районе села Прапорщиково, примерно в 21 километре от места происшествия.
Поисковая операция продолжалась ежедневно. Спасатели обследовали акваторию и прибрежную территорию с использованием плавательных средств и беспилотников. За время проведения поисков водолазы выполнили 26 спусков под воду.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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