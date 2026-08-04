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В Усть-Каменогорске обнаружили тело мужчины, прыгнувшего с моста

Тело мужчины, прыгнувшего с моста в Усть-Каменогорске, обнаружили спустя две недели.

4 Августа 2026, 06:14
АВТОР
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El.kz 4 Августа 2026, 06:14
4 Августа 2026, 06:14
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Фото: El.kz

В Усть-Каменогорске завершились поиски 44-летнего мужчины, который 20 июля прыгнул в реку Иртыш с моста. Его тело обнаружили спустя две недели, сообщает ДЧС Восточно-Казахстанской области.

По информации ведомства, погибшего нашли в одном из рукавов Иртыша в районе села Прапорщиково, примерно в 21 километре от места происшествия.

Поисковая операция продолжалась ежедневно. Спасатели обследовали акваторию и прибрежную территорию с использованием плавательных средств и беспилотников. За время проведения поисков водолазы выполнили 26 спусков под воду.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 
 
 

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