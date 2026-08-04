В Усть-Каменогорске обнаружили тело мужчины, прыгнувшего с моста

В Усть-Каменогорске завершились поиски 44-летнего мужчины, который 20 июля прыгнул в реку Иртыш с моста. Его тело обнаружили спустя две недели, сообщает ДЧС Восточно-Казахстанской области.

По информации ведомства, погибшего нашли в одном из рукавов Иртыша в районе села Прапорщиково, примерно в 21 километре от места происшествия.

Поисковая операция продолжалась ежедневно. Спасатели обследовали акваторию и прибрежную территорию с использованием плавательных средств и беспилотников. За время проведения поисков водолазы выполнили 26 спусков под воду.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



