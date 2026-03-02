В Усть-Каменогорске в Центральном Доме культуры состоялась встреча членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» с представителями малого и среднего бизнеса и агропромышленного комплекса Восточно-Казахстанской области, передает BAQ.kz.

В мероприятии приняла участие заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева, депутаты Мажилиса, представители профсоюзов, общественных организаций и предприниматели региона.

Открывая встречу, Аида Балаева подчеркнула значение конституционных реформ для формирования стабильной правовой среды и защиты инвестиций.

«Предприниматель должен быть уверен, что правила игры не изменятся внезапно, что его инвестиции защищены, что судебная система обеспечит честное и справедливое рассмотрение споров. Только в таких условиях рождается долгосрочная стратегия, создаются рабочие места, развивается производство. Именно поэтому референдум 15 марта – это историческая возможность закрепить эти принципы на высшем конституционном уровне. В проекте новой Конституции усиливаются гарантии защиты собственности, закрепляется запрет обратной силы законов, формируется более прозрачная и ответственная система государственного управления. Для бизнеса это означает снижение рисков. Для страны – укрепление устойчивости. Для каждого гражданина – уверенность в завтрашнем дне», – подчеркнула Аида Балаева.

Она также отметила, что принцип «Закон и Порядок» является основой честной конкуренции и устойчивого экономического развития.

«Принцип «Закон и Порядок» формирует честную конкурентную среду, где добросовестный бизнес защищен, а теневые схемы лишаются почвы. Справедливые правила — это главный союзник предпринимателя. Глава государства неслучайно подчеркивает значение «человека труда». Предприниматель и фермер — это люди, которые берут на себя риск, создают рабочие места, обеспечивают занятость, формируют экономическую мощь страны. Новая Конституция направлена на то, чтобы поддержать экономическую инициативу и одновременно усилить ответственность — перед законом, перед обществом, перед будущими поколениями. Сильная экономика невозможна без сильного государства. А сильное государство строится на доверии, справедливости и уважении к труду. Сегодня от нас зависит, каким будет Казахстан завтра — устойчивым, конкурентоспособным и уверенным в своих силах», - сказала Балаева.

В ходе встречи представители аграрного сектора отметили, что закрепление в Конституции принципов защиты земли и запрета обратной силы законов создаёт дополнительные гарантии для долгосрочных инвестиций.

Участники также подчеркнули значение реформ для укрепления доверия, развития предпринимательства и устойчивого роста экономики регионов.

Ранее в Усть-Каменогорске на площадке вуза обсудили Новую Конституцию и поддержку референдума.