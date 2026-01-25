В одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона погиб военнослужащий срочной службы. Информацию подтвердили в пресс-службе Сухопутных войск Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

Трагический инцидент произошел 23 января во время несения караульной службы. Несмотря на оказанную помощь, спасти военнослужащего не удалось. Он был призван на срочную службу в апреле прошлого года.

По факту происшествия Восточное региональное военно-следственное управление МВД РК возбудило уголовное дело. Досудебное расследование проводит Усть-Каменогорский отдел ведомства. Ход следствия находится на контроле Военной прокуратуры гарнизона.

Для объективного и всестороннего выяснения обстоятельств на место направлена специальная комиссия Министерства обороны во главе с заместителем министра обороны генерал-майором Аскаром Мустабековым.

В Министерстве обороны выразили соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что семье будет оказана необходимая помощь в рамках действующего законодательства.