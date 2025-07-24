В Усть-Каменогорске полицейские спасли пожилую женщину, проникнув в квартиру через балкон
Она не могла самостоятельно встать после падения.
Сегодня, 06:29
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Сегодня, 06:29Сегодня, 06:29
92Фото: Polisia.kz
В Усть-Каменогорске сотрудники полиции проникли в запертую квартиру через балкон, чтобы помочь пожилой женщине, которая не могла самостоятельно встать после падения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Во время патрулирования правоохранители обратили внимание на скопление людей возле одного из жилых домов. Очевидцы сообщили, что пенсионерка, проживающая на третьем этаже, упала с кровати и не могла подняться, а входная дверь была заперта изнутри.
Один из полицейских поднялся на балкон второго этажа и через него проник в квартиру, оказав необходимую помощь до приезда медиков.
Благодаря оперативным действиям угрозу для жизни женщины удалось предотвратить.
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