В Усть-Каменогорске полиция начала проверку после видео, на котором отец целует дочь в губы

В казахстанских социальных сетях разгорелась дискуссия вокруг видео, на котором отец поздравляет дочь с днем рождения и целует ее в губы. Кадры вызвали неоднозначную реакцию пользователей и стали поводом для обсуждения, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

На распространившейся записи мужчина встречает дочь дома с праздничным тортом в руках. Поздравив девочку с днем рождения, он целует ее в губы. Видео активно обсуждали в социальной сети Threads, где многие пользователи выразили возмущение увиденным.

Позже автор публикации сообщил, что с ним связались сотрудники полиции Усть-Каменогорска и попросили удалить видеозапись.

«Мне позвонили из полиции Усть-Каменогорска и попросили удалить видео. Я его удалил. Надеюсь, полиция действительно возьмет эту семью под контроль и разберется в ситуации», – написал автор публикации.

Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

«Указанные факты зарегистрированы в полиции. В настоящее время проводится проверка. К ней привлечены сотрудники Управления образования и местного исполнительного органа», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в октябре в Астане к административной ответственности привлекли женщину после распространения видео, на котором ее подруга целует сына женщины в губы. Позже выяснилось, что происходящее снимала сама мать ребенка.

Женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка и обеспечению его безопасности.