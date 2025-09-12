В Усть-Каменогорске сотрудники полиции выявили незаконное выращивание конопли в специально оборудованной домашней лаборатории, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Обыск в доме 58-летнего местного жителя показал: мужчина оборудовал так называемый гроубокс — конструкцию с системой освещения и вентиляции для выращивания растений. Внутри полицейские нашли контейнеры с зелёными стеблями характерного запаха. Экспертиза подтвердила, что это конопля с содержанием психоактивного компонента — дельта-9-тетрагидроканнабинола. Общий вес изъятого составил 570,55 грамма.

По словам задержанного, он заказал семена через интернет и выращивал растения "для личного употребления". Однако полиция подчёркивает: уголовная ответственность наступает вне зависимости от целей культивирования — будь то сбыт или личное использование. Досудебное расследование ведётся по статье "Незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества".

В Департаменте полиции ВКО напомнили: выращивание конопли — это не только нарушение закона, но и реальный вклад в распространение наркоугрозы.