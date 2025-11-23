В Усть-Каменогорске официально начались подготовительные работы по строительству нового футбольного стадиона. Об этом на брифинге сообщил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ФК "Алтай".

Новый спортивный объект планируют возвести по стандартам УЕФА категории 3. Это даст возможность принимать матчи высокого уровня и проводить крупные спортивные события на территории Восточного Казахстана. Необходимость строительства арены стала актуальной после выхода клуба "Алтай" в Премьер-лигу, что требует соответствующей инфраструктуры элитного дивизиона.

Глава региона отметил, что проектно-сметная документация завершена и передана на рассмотрение. Начало строительства запланировано на 2026 год.

Стадион станет одним из крупнейших спортивных проектов региона. Он обеспечит современные условия для тренировок и игр "Алтая", повысит интерес болельщиков, будет способствовать развитию массового спорта и укрепит туристическую привлекательность Усть-Каменогорска.

В областной администрации уверены, что реализация проекта усилит спортивный потенциал Восточного Казахстана и станет важным импульсом для социально-экономического развития региона.