Реализация проекта по строительству ТЭЦ в Усть-Каменогорске направлена на устранение дефицита тепловой и электрической энергии, который усиливается на фоне активного роста города и расширения жилой застройки, BAQ.KZ.

По оценкам специалистов энергетической отрасли, потребность в дополнительном теплоисточнике сформировалась задолго до сегодняшнего дня. Действующая Усть-Каменогорская ТЭЦ уже в начале 2000-х годов работала на предельных нагрузках, а в периоды пикового потребления мощности станции не всегда обеспечивали стабильное теплоснабжение.

Ветеран энергетики Восточного Казахстана Виктор Недовесов отмечает, что еще на этапе расширения существующей ТЭЦ государственные эксперты указывали на целесообразность строительства новой станции в левобережной части города. Такой подход рассматривался, как стратегически оправданный с учетом перспектив территориального развития и необходимости равномерного распределения нагрузок.

"Строительство ТЭЦ-3 позволит повысить надежность энергоснабжения, создать резерв мощностей и обеспечить более гибкое управление тепловыми потоками. Кроме того, проект предусматривает применение современных технологических решений, что позволит снизить экологическую нагрузку и оптимизировать режимы работы энергетической системы города", отметили в акимате ВКО.

ТЭЦ-3 станет одним из ключевых объектов долгосрочного развития энергетической инфраструктуры Усть-Каменогорска и обеспечит устойчивое теплоснабжение с учетом дальнейшего роста населения и экономики города.