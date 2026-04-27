В Усть-Каменогорске появится новая дорожная развязка
С 1 июня проспект Сатпаева будет закрыт.
Сегодня 2026, 08:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 08:54Сегодня 2026, 08:54
Фото: Акимат ВКО
В областном центре ВКО продолжается строительство двухуровневой транспортной развязки, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат.
Первый этап включает возведение кольцевой дороги, соединяющей проспект Сатпаева с улицей Базовой, а также улицу Жибек Жолы с проспектом Есенберлина.
Второй этап предусматривает строительство участка, который свяжет проспекты Сатпаева и Есенберлина.
Работы внутри кольцевого движения планируется завершить к концу мая.
По словам акима области Нурымбета Сактаганова, с 1 июня проспект Сатпаева будет закрыт.
В целом, ввод в эксплуатацию новой дорожной развязки запланирован на 25 октября.
