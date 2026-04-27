В Усть-Каменогорске появится новая дорожная развязка

В областном центре ВКО продолжается строительство двухуровневой транспортной развязки, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат.

Первый этап включает возведение кольцевой дороги, соединяющей проспект Сатпаева с улицей Базовой, а также улицу Жибек Жолы с проспектом Есенберлина.

Второй этап предусматривает строительство участка, который свяжет проспекты Сатпаева и Есенберлина.

Работы внутри кольцевого движения планируется завершить к концу мая.

По словам акима области Нурымбета Сактаганова, с 1 июня проспект Сатпаева будет закрыт.

В целом, ввод в эксплуатацию новой дорожной развязки запланирован на 25 октября.