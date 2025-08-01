В Усть-Каменогорске 83-летняя женщина мыла окна и сорвалась с пятого этажа, передает BAQ.KZ со ссылкой на YK-news.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области, женщина выпала с пятого этажа и скончалась на месте от полученных травм. Предварительно установлено, что причиной происшествия стала неосторожность при мытье окон.

По информации городской прокуратуры, это уже седьмой случай падения из окна в Усть-Каменогорске с начала года. Для сравнения: в прошлом году таких происшествий было четыре. Особенно тревожит тот факт, что в трёх случаях в 2025 году жертвами стали дети.

Правоохранительные органы призывают горожан быть предельно внимательными при работах на высоте и не оставлять детей без присмотра у открытых окон.