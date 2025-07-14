В Усть-Каменогорске пропавшую пенсионерку нашли с помощью дрона
Она блуждала и не могла найти дорогу домой.
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В Усть-Каменогорске 71-летнюю женщину, ушедшую из дома и не вернувшуюся, нашли благодаря дрону, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в ДП ВКО, сигнал о пропаже поступил от внучки пенсионерки, которая сначала пыталась найти бабушку самостоятельно, но безуспешно. После обращения в полицию были организованы оперативно-розыскные мероприятия.
К поискам привлекли сотрудников полиции и беспилотный летательный аппарат. С помощью дрона удалось обследовать большую территорию и обнаружить пожилую женщину в зарослях высокой травы.
К счастью, состояние пенсионерки не вызывает опасений. Сейчас она находится дома в окружении близких.
Правоохранительные органы призвали граждан незамедлительно обращаться за помощью в подобных ситуациях, а также напомнили о важности заботы о пожилых родственниках, особенно в летний период.
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