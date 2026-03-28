В Усть-Каменогорске семилетний мальчик застрял в снегу во время игры
Дети, находившиеся рядом, позвонили в службу спасения.
Сегодня 2026, 22:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 22:18Сегодня 2026, 22:18
193Фото: МЧС РК
В Усть-Каменогорске в районе дачного общества «Буревестник» семилетний мальчик во время игры провалился в глубокий снег и застрял, передает BAQ.KZ.
По информации спасателей, ребёнок играл на улице вместе с другими детьми без присмотра взрослых. В какой-то момент мальчик провалился в снег и не смог самостоятельно выбраться.
Дети, находившиеся рядом, не растерялись и сразу обратились за помощью к спасателям.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они аккуратно извлекли ребёнка из снежного плена. К счастью, мальчик не пострадал.
В МЧС напомнили родителям о необходимости постоянно следить за детьми и не оставлять их без присмотра, особенно во время игр на улице.
Самое читаемое
- Стало известно, какие объекты в Астане отключат свет 28 марта
- В Алматы раскрыта схема незаконной выдачи лицензий более 400 компаниям
- Часть пенсионных накоплений казахстанцев передадут в управление еще одной компании
- Как изменится отдых на Алаколе в 2026 году
- Почему дорожает бензин в Казахстане и чего ждать водителям