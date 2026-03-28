В Усть-Каменогорске в районе дачного общества «Буревестник» семилетний мальчик во время игры провалился в глубокий снег и застрял, передает BAQ.KZ.

По информации спасателей, ребёнок играл на улице вместе с другими детьми без присмотра взрослых. В какой-то момент мальчик провалился в снег и не смог самостоятельно выбраться.

Дети, находившиеся рядом, не растерялись и сразу обратились за помощью к спасателям.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они аккуратно извлекли ребёнка из снежного плена. К счастью, мальчик не пострадал.

В МЧС напомнили родителям о необходимости постоянно следить за детьми и не оставлять их без присмотра, особенно во время игр на улице.