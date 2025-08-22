Школьники Усть-Каменогорска будут ездить в автобусах бесплатно
Бесплатный проезд введут для детей до 18 лет.
Сегодня, 12:16
125Фото: pixabay.com
С 1 сентября в Усть-Каменогорске дети до 18 лет смогут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. Решение поддержали депутаты городского маслихата на очередной сессии, передает BAQ.KZ.
По словам местного депутата Михаила Байтерякова, теперь школьники и подростки смогут без ограничений ездить в школу, на тренировки и в кружки, пересаживаясь с одного автобуса на другой.
"Это большая помощь для семей: нагрузка на бюджет родителей заметно снизится", — отметил он.
Помимо школьников, правом бесплатного проезда в городе также пользуются ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий в других государствах и почётные граждане Усть-Каменогорска.
