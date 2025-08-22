  • 22 Августа, 13:12

Школьники Усть-Каменогорска будут ездить в автобусах бесплатно

Бесплатный проезд введут для детей до 18 лет.

Сегодня, 12:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 12:16
Сегодня, 12:16
125
Фото: pixabay.com

С 1 сентября в Усть-Каменогорске дети до 18 лет смогут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. Решение поддержали депутаты городского маслихата на очередной сессии, передает BAQ.KZ.

По словам местного депутата Михаила Байтерякова, теперь школьники и подростки смогут без ограничений ездить в школу, на тренировки и в кружки, пересаживаясь с одного автобуса на другой.

"Это большая помощь для семей: нагрузка на бюджет родителей заметно снизится", — отметил он.

Помимо школьников, правом бесплатного проезда в городе также пользуются ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий в других государствах и почётные граждане Усть-Каменогорска.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Михаил Байтеряков (@baiteryakov.m)

Самое читаемое

Наверх