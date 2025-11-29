В рамках областного проекта "Туған жер – алтын бесігім" в ВКО стартовали Дни культуры Тарбагатайского района, передаёт BAQ.KZ.

В фойе Восточно-Казахстанской филармонии разместилась выставка "Традиции и развитие: искусство Тарбагатая". На ней представлены работы мастеров прикладного искусства, национальные блюда, книги местных поэтов и писателей, а также творческие работы юных художников и умельцев детской школы искусств.

Кроме того, прошёл "Арт-баттл". Это - техника быстрого рисунка молодых художников и специальный мастер-класс. Внимание привлекает и выставка сельхозпродукции "Продукты Тарбагатая: от природы к потребителю".

Кроме того состоялся гала-концерт артистов Тарбагатая. Зрителям представили программу этноансамбля "Баркытбел", который прославляет Казахстан за рубежом. На одной сцене выступили молодые таланты и известные исполнители района, подарив публике яркую концертную программу.

29 ноября, в 8:00 в Усть-Каменогорске стартует сельскохозяйственная ярмарка района. На прилавках можно будет найти натуральные продукты по цене ниже рыночной. Ярмарка пройдёт по адресу: пр. Жибек Жолы, 44.