В Усть-Каменогорске создали лоскутное одеяло длиной более двух километров

В Усть-Каменогорске с 14 по 17 мая проходит международный фестиваль декоративно-прикладного искусства и ковроткачества "Вековые традиции".

В нём участвуют более 800 мастеров из Казахстана, а также Азербайджана, Китая, Турции, Монголии, Узбекистана, Кыргызстана, Татарстана и Республики Алтай России.

Фестиваль стал крупной площадкой для обмена опытом между ремесленниками разных стран.

Одним из главных проектов фестиваля стал "Аламан құрақ", который подготовила Нургуль Абайхан.

Участницам предоставили единый дизайн и материалы, чтобы создать работы в одном стиле. Каждое изделие состоит из 140 элементов, на него ушло по 4 метра ткани, а размер составляет 90 на 260 см.

Особое внимание привлекло гигантское лоскутное одеяло "Аламан құрақ көрпе" длиной более двух километров. Оно было внесено в международную книгу рекордов Global Best of Records.

В рамках фестиваля также проходят мастер-классы, выставки, творческие лаборатории, семинары и встречи с этнокультурными объединениями. Завершается программа концертами мастеров этнической музыки, создающих атмосферу праздника и единства культур.