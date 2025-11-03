В Усть-Каменогорске произошёл пожар в квартире, расположенной на третьем этаже 10-этажного жилого дома, передает BAQ.KZ cо ссылкой на МЧС. По данным ведомства, возгорание охватило мебель и личные вещи жильцов. Из-за сильного задымления спасатели оперативно эвакуировали 15 человек, среди которых трое детей.

Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. Благодаря быстрым действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.