В Усть-Каменогорске спасатели эвакуировали 15 человек при пожаре в многоэтажке
Сегодня, 03:27
В Усть-Каменогорске произошёл пожар в квартире, расположенной на третьем этаже 10-этажного жилого дома, передает BAQ.KZ cо ссылкой на МЧС. По данным ведомства, возгорание охватило мебель и личные вещи жильцов. Из-за сильного задымления спасатели оперативно эвакуировали 15 человек, среди которых трое детей.
Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. Благодаря быстрым действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.
