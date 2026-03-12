В честь праздника Наурыз в Усть-Каменогорске запланировано проведение более 100 культурных, массовых, спортивных, познавательных и научных мероприятий. Праздничные события в рамках Наурызнамы начнутся 14 марта – в День көрісу и будут проходить в формате тематической декады, передает BAQ.KZ.

Среди основных мероприятий - ряд содержательных событий. Так, 17 марта на городском Арбате совместно с общественным объединением многодетных матерей «Жан ана» пройдет познавательное мероприятие, направленное на популяризацию семейных ценностей и адаптацию к современным изменениям.

18 марта – День национальной одежды. В торговом центре «Макси Молл» состоится показ мод национальной одежды от усть-каменогорских дизайнеров, а также будет организована выставка и продажа национальных костюмов.

20 марта – День национальных видов спорта. На острове Комсомол пройдут соревнования по национальным видам спорта, где сильнейшие участники смогут продемонстрировать свое мастерство.

В этом году Наурыз будет отмечаться на нескольких локациях города. 21 марта праздничные мероприятия пройдут на аллее «Өскемен» (левобережье Иртыша), в районах Меновное, Аблакетки, Защита, Куленовки, а также на Левом берегу и в устье реки Комендантка. 22 марта традиционно основное народное гуляние пройдет на площади Республики.