В Усть-Каменогорске в рамках «Digital Nauryz» пройдет выставка цифровых проектов

Сегодня 2026, 06:10
Фото: Pixabay.com

21 марта в городе Усть-Каменогорске состоится выставка цифровых проектов в рамках мероприятия «Digital Nauryz», передает BAQ.KZ.

В ходе мероприятия будут представлены цифровые инициативы, инновационные разработки, современные IT-решения и проекты в сфере цифровизации.

Все желающие смогут ознакомиться с передовыми технологиями и перспективными разработками, формирующими будущее  региона.

Место и время проведения: г. Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева, 51 (ТРЦ «Maxi Mall»), начало выставки: 12:00.

