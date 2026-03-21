21 марта в городе Усть-Каменогорске состоится выставка цифровых проектов в рамках мероприятия «Digital Nauryz», передает BAQ.KZ.

В ходе мероприятия будут представлены цифровые инициативы, инновационные разработки, современные IT-решения и проекты в сфере цифровизации.

Все желающие смогут ознакомиться с передовыми технологиями и перспективными разработками, формирующими будущее региона.

Место и время проведения: г. Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева, 51 (ТРЦ «Maxi Mall»), начало выставки: 12:00.