В Усть-Каменогорске возбудили 8 дел из-за наркограффити
За рекламу наркотиков на стенах грозит уголовное наказание.
В Усть-Каменогорске прошла масштабная акция по борьбе с "наркограффити" - надписями с рекламой онлайн-магазинов наркотиков и предложениями "работы закладчиком", передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ВКО.
В рейде приняли участие около 100 человек: сотрудники городской прокуратуры, полиции, местных исполнительных органов и активисты молодежных движений. В ходе обхода жилых кварталов выявлено более 50 надписей, содержащих незаконную рекламу.
По итогам работы возбуждено 8 уголовных дел по статье 299-1 УК РК "Пропаганда или незаконная реклама наркотиков". В ведомстве подчеркнули, что подобные действия не являются безобидным поступком, а влекут серьёзную ответственность, вплоть до реального лишения свободы.
Прокуратура области призывает жителей быть внимательными и сообщать о подобных надписях в полицию.
"Это вклад каждого в сохранение жизни и здоровья молодежи, в безопасность нашего города", - отмечают в ведомстве.
