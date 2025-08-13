В Усть-Каменогорске состоялся ХХ юбилейный Республиканский слёт юных инспекторов движения (ЮИД) имени Газиза Байтасова. Впервые за свою историю мероприятие приобрело международный масштаб — к казахстанским командам присоединились их сверстники из Кыргызстана, передает BAQ.KZ.

Сотни школьников из всех регионов Казахстана и гости из-за рубежа соревновались в знании правил дорожного движения, оказании первой помощи, а также в творческих и практических конкурсах. Среди них — "Турнир эрудитов", "Юный регулировщик", "Фигурное вождение велосипеда", "Автогородок" и "Агитбригада".

В межгосударственном зачёте первое место заняла сборная Казахстана, второе — команда Кыргызстана. В республиканском зачёте победителем стал отряд ЮИД Костанайской области.

Все призёры получили современные гаджеты и памятные подарки, а каждый участник — рюкзак и монопод. Представителям Кыргызстана вручили нагрудный знак "Қазақстан полициясына 30 жыл" за вклад в развитие международного сотрудничества.

Организаторы отметили, что движение ЮИД воспитывает у детей лидерские качества, ответственность и культуру безопасности на дорогах.