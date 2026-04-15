В Усть-Каменогорске полицейские пресекли противоправную деятельность мужчины, распространявшего оскорбительные высказывания на национальной почве в соцсетях, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Что произошло

В полицию обратилась местная жительница, которая пожаловалась на пользователя TikTok. По ее словам, во время прямых эфиров он допускал нецензурные и оскорбительные высказывания в адрес представителей разных национальностей.

В ходе проверки установлено, что 35-летний мужчина проводил трансляции сразу с нескольких аккаунтов, один из которых впоследствии был удален.

Эфиры проходили в формате так называемых «батлов» с другими пользователями.

Что установило следствие

По данным полиции, во время стримов мужчина, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, использовал грубую лексику и унизительные выражения.

Проведенный психолого-филологический анализ видеоматериалов подтвердил наличие признаков разжигания межнациональной розни.

Что сейчас

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Правоохранительные органы напоминают, что распространение оскорбительных и провокационных материалов, в том числе в интернете, влечет ответственность.