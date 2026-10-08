В Усть-Каменогорске загорелся легковой автомобиль

8 Октября 2026, 19:20
АВТОР
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pixabay.com 8 Октября 2026, 19:20
8 Октября 2026, 19:20
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Фото: pixabay.com

В Усть-Каменогорске на улице С. Нурмагамбетова произошло возгорание легкового автомобиля.

Сообщение о пожаре поступило на пульт «112» ДЧС Восточно-Казахстанской области. К месту происшествия оперативно были направлены пожарные подразделения.

По прибытии спасателей установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля. Пожарные незамедлительно приступили к тушению.

В результате огонь ликвидирован на площади 2 квадратных метра. Пострадавших нет.

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