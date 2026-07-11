В Усть-Каменогорске загорелся жилой дом

Спасатели при пожаре эвакуировали 15 человек.

11 Июля 2026, 16:35
АВТОР
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Pixabay.com 11 Июля 2026, 16:35
11 Июля 2026, 16:35
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Фото: Pixabay.com

В городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области по улице Бульвар Гагарина в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного жилого дома, произошло возгорание.

Прибывшие пожарные расчеты эвакуировали из сильно задымленного подъезда 15 жителей, в том числе троих детей, с использованием спасательных капюшонов.

Пожар был полностью ликвидирован на площади 45 кв. м.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности и незамедлительно сообщать о происшествиях по номеру 112.

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