В Усть-Каменогорске загорелся жилой дом
Спасатели при пожаре эвакуировали 15 человек.
11 Июля 2026, 16:35
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11 Июля 2026, 16:3511 Июля 2026, 16:35
139Фото: Pixabay.com
В городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области по улице Бульвар Гагарина в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного жилого дома, произошло возгорание.
Прибывшие пожарные расчеты эвакуировали из сильно задымленного подъезда 15 жителей, в том числе троих детей, с использованием спасательных капюшонов.
Пожар был полностью ликвидирован на площади 45 кв. м.
МЧС напоминает о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности и незамедлительно сообщать о происшествиях по номеру 112.
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