В Усть-Каменогорске в тестовом режиме начала работу мобильная экологическая лаборатория — настоящий передвижной пункт контроля качества воздуха, передаёт BAQ.KZ.

Современная лаборатория, стоимостью 65,5 млн тенге, оснащена высокоточным оборудованием нового поколения. В её составе — газоанализатор, который позволяет отслеживать основные загрязняющие вещества по 11 параметрам с помощью электрохимических методов, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений. Кроме того, эколаборатория оборудована четырёхметровой метеостанцией.

"Теперь, если у жителей возникнут вопросы по качеству воздуха, специалисты смогут оперативно выехать в любой район города и провести замеры в режиме реального времени. Лаборатория определит фактический уровень загрязнений, а данные сразу же будут направлены предприятиям и природоохранной прокуратуре", - отметили в областном акимате.

Передвижная эколаборатория станет важным элементом городской системы мониторинга и позволит сделать контроль воздуха в Усть-Каменогорске ещё более эффективным и прозрачным.

Появление лаборатории стало возможным благодаря поддержке "Halyk Bank".