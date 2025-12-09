Мобильная лаборатория контроля качества воздуха заработала в Усть-Каменогорске
Современная лаборатория оснащена высокоточным оборудованием нового поколения.
В Усть-Каменогорске в тестовом режиме начала работу мобильная экологическая лаборатория — настоящий передвижной пункт контроля качества воздуха, передаёт BAQ.KZ.
Современная лаборатория, стоимостью 65,5 млн тенге, оснащена высокоточным оборудованием нового поколения. В её составе — газоанализатор, который позволяет отслеживать основные загрязняющие вещества по 11 параметрам с помощью электрохимических методов, обеспечивающих высокую скорость и точность измерений. Кроме того, эколаборатория оборудована четырёхметровой метеостанцией.
"Теперь, если у жителей возникнут вопросы по качеству воздуха, специалисты смогут оперативно выехать в любой район города и провести замеры в режиме реального времени. Лаборатория определит фактический уровень загрязнений, а данные сразу же будут направлены предприятиям и природоохранной прокуратуре", - отметили в областном акимате.
Передвижная эколаборатория станет важным элементом городской системы мониторинга и позволит сделать контроль воздуха в Усть-Каменогорске ещё более эффективным и прозрачным.
Появление лаборатории стало возможным благодаря поддержке "Halyk Bank".