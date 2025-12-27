\Министр здравоохранения Акмарал Альназарова и аким ВКО Нурымбет Сактаганов посетили строящуюся врачебную амбулаторию в п. Ахмирово и Центр гематологии в Усть-Каменогорске, передаёт BAQ.KZ.

В посёлке Ахмирово завершается строительство врачебной амбулатории. Одноэтажное здание рассчитано на 25 посещений в смену. Здесь уже прошла встреча с врачами, которые в будущем будут работать в новом медучреждении, обсудили условия работы, оснащение и планы медперсонала.

Кроме того, министру был представлен ход строительства Центра гематологии в Усть-Каменогорске. Это один из крупнейших и самых технологичных медицинских объектов области. В комплекс входят основной корпус, пансионат для пациентов и сопровождающих лиц, а также технический блок. Общая стоимость проекта - 83 млрд тенге.

"На сегодня строительная готовность объекта достигает 95%. Возведены все корпуса, ведутся отделочные работы, монтаж инженерных сетей и благоустройство территории. На площадке задействованы около 360 человек и порядка 10 единиц техники", - отметили в акимате региона.

Новые медицинские объекты значительно расширят возможности системы здравоохранения региона и позволят повысить доступность и качество специализированной медицинской помощи для жителей Восточного Казахстана.