  • 20 Января, 02:35

В Усть-Каменогорске завершены работы по устранению аварий на водопроводных сетях

Сегодня, 02:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 02:20
Сегодня, 02:20
47
Фото: gov.kz

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов проверил восстановление аварийных участков водопровода в Усть-Каменогорске, пострадавших из-за сильных морозов на улицах Карбышева, Беспалова и Геологическая, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Восточно-Казахстанской области.

Во время работ подача холодной воды была временно приостановлена, для жителей организовали подвоз воды. Несмотря на сложные погодные условия, коммунальные службы оперативно устранили повреждения, и водоснабжение полностью восстановлено.

"Ситуация полностью стабилизировалась. Коммунальная инфраструктура города работает в штатном режиме. Ситуация на контроле", — отметил аким.

В акимате отметили, работы по модернизации водопроводных сетей ведутся системно, в том числе рассматривается замена старых труб в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции".

Самое читаемое

Наверх