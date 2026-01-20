В Усть-Каменогорске завершены работы по устранению аварий на водопроводных сетях
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов проверил восстановление аварийных участков водопровода в Усть-Каменогорске, пострадавших из-за сильных морозов на улицах Карбышева, Беспалова и Геологическая, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Восточно-Казахстанской области.
Во время работ подача холодной воды была временно приостановлена, для жителей организовали подвоз воды. Несмотря на сложные погодные условия, коммунальные службы оперативно устранили повреждения, и водоснабжение полностью восстановлено.
"Ситуация полностью стабилизировалась. Коммунальная инфраструктура города работает в штатном режиме. Ситуация на контроле", — отметил аким.
В акимате отметили, работы по модернизации водопроводных сетей ведутся системно, в том числе рассматривается замена старых труб в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции".
