Фото: скриншот со страницы акимата Усть-Каменогорска в Instagram

В Усть-Каменогорск на Площади Республики состоялось торжественное зажжение главной новогодней ёлки Восточно-Казахстанской области, передает BAQ.KZ. Площадь наполнилась праздничной атмосферой, музыкой и огнями, дав старт новогодним мероприятиям региона.

Одним из центральных событий вечера стало праздничное шествие с участием Международного фестиваля "Аяз Ата – Ақшақар 2025". Сказочные персонажи из стран ближнего зарубежья порадовали гостей яркими костюмами и создали настроение настоящего новогоднего волшебства.

В акимате города поблагодарили всех жителей и гостей, принявших участие в празднике, отметив, что огни главной ёлки символизируют тепло, радость и веру в чудо, которые в эти дни приходят в каждый дом.