В столице выявлены и пресечены факты незаконного употребления оксида азота, известного также как "веселящий газ", передает BAQ.KZ.

Несмотря на то, что оксид азота не относится к наркотическим веществам, он отнесен к сильнодействующим веществам. За его использование не в медицинских целях предусмотрена административная ответственность по статье 440-1 Кодекса об административных правонарушениях.

По инициативе прокуратуры столицы Департамент полиции провел рейдовые мероприятия в 15 увеселительных заведениях. В ходе проверок изъято 7 баллонов оксида азота и 14 упаковок шариков, используемых для его вдыхания. К четырем лицам применен административный арест на 10 суток.

Выявление и пресечение фактов незаконного употребления наркотических и сильнодействующих веществ продолжается на постоянной основе и находится на особом контроле столичной прокуратуры.