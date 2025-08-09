В Узбекистане планируется строительство АЭС совместно с "Росатомом"
Об этом сообщил директор Агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев.
17:33
123Фото: Pixabay.com
Узбекистан собирается построить большую атомную электростанцию с российской корпорацией "Росатом" в короткий срок, передает BAQ.KZ.
Как передают российские СМИ, в пятницу Президенту республики доложили о ситуации с энергоснабжением в Ташкенте, отдельное внимание было уделено ходу возведения атомной станции.
"Мы подписали с "Росатомом" документ о строительстве крупной атомной электростанции. На основании этого документа мы сейчас проводим изучения. Это означает, что мы изучим все возможности подключения крупной электростанции к нашей энергосистеме и в короткий срок постараемся внедрить более крупную электростанцию, более крупную систему", - заявил Ахмедхаджаев.