Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) инвестирует более 300 млн долларов в создание Центральноазиатского логистического хаба в Узбекистане. Об этом на Ташкентском международном инвестиционном форуме сообщил главный исполнительный директор компании Роберт Мирзоян.

По его словам, новый проект должен стать одним из крупнейших логистических узлов региона и помочь увеличить экспорт узбекской продукции на зарубежные рынки.

"Ключевым экономическим эффектом станет рост экспорта и продвижение бренда "Сделано в Узбекистане" на международной арене", – заявил Роберт Мирзоян.

Будущий хаб объединит действующий сортировочный центр Wildberries и строящийся складской комплекс в Ташкентской области площадью около 170 тысяч квадратных метров. Также в единую систему будут интегрированы объекты компании в других странах присутствия.

Ожидается, что новый логистический узел обеспечит товарооборот по маршруту Россия – Узбекистан – Ближний Восток, а также станет важной транзитной площадкой для поставок по направлению Китай – Узбекистан – Африка.