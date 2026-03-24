В Сурхандарьинской области Узбекистана на международном автомобильном пункте пропуска «Термез» пресекли попытку незаконной перевозки крупной партии наркотиков. Об этом сообщили местные правоохранительные органы, передает BAQ.KZ.

По предварительной информации, 25-летний водитель грузового автомобиля MAN пытался пересечь границу через пункт пропуска «Термез-автомобильный».

Во время досмотра, проведённого сотрудниками Пограничных войск Службы государственной безопасности и таможенных органов, в кузове транспортного средства был обнаружен груз картофеля. Однако при более детальной проверке выяснилось, что часть клубней является муляжами.

Всего правоохранители изъяли 222 муляжа картофеля, внутри которых находилось 72,3 килограмма гашиша.

По предварительным данным, наркотическое вещество планировалось переправить транзитом в Россию.