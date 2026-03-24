В Узбекистане пресекли крупную контрабанду наркотиков в "картофеле"
Правоохранители изъяли 222 муляжа картофеля, внутри которых находился гашиш.
Сегодня 2026, 22:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 22:13Сегодня 2026, 22:13
В Сурхандарьинской области Узбекистана на международном автомобильном пункте пропуска «Термез» пресекли попытку незаконной перевозки крупной партии наркотиков. Об этом сообщили местные правоохранительные органы, передает BAQ.KZ.
По предварительной информации, 25-летний водитель грузового автомобиля MAN пытался пересечь границу через пункт пропуска «Термез-автомобильный».
Во время досмотра, проведённого сотрудниками Пограничных войск Службы государственной безопасности и таможенных органов, в кузове транспортного средства был обнаружен груз картофеля. Однако при более детальной проверке выяснилось, что часть клубней является муляжами.
Всего правоохранители изъяли 222 муляжа картофеля, внутри которых находилось 72,3 килограмма гашиша.
По предварительным данным, наркотическое вещество планировалось переправить транзитом в Россию.
Самое читаемое
- Казахстан отказался от строительства ГПЗ на Карачаганаке с участием Shell и Eni
- Казахстанские гимнастки завоевали четыре медали на турнире в Афинах
- Смертельное ДТП в Алматы: за рулём Zeekr находился бизнесмен
- Дешёвый бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
- Три человека погибли в ДТП на аль-Фараби: общество требует жёстких мер