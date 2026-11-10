В Узбекистане строят первую в Центральной Азии ветростанцию с батареями
10 Ноября 2026, 23:55
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10 Ноября 2026, 23:5510 Ноября 2026, 23:55
60Фото: Euronews
В Каракалпакстане (в составе Узбекистана) завершается строительство ветроэлектростанции Nukus 2 — первого в Центральной Азии проекта, объединяющего ветровую генерацию и крупную систему накопления электроэнергии. Из 26 турбин уже работают 25.
Мощность ветропарка составляет 200 МВт, аккумуляторной системы — 100 МВт·ч. Батареи смогут накапливать электричество и подавать его в сеть при снижении выработки или росте потребления. Проект стоимостью 232 млн евро реализует саудовская компания ACWA при участии международных банков.
После запуска станция сможет обеспечивать электричеством более 300 тысяч человек и ежегодно вырабатывать около 728 тысяч МВт·ч. Полностью запустить объект планируют к концу ноября 2026 года.
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