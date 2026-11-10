В Узбекистане строят первую в Центральной Азии ветростанцию с батареями

В Каракалпакстане (в составе Узбекистана) завершается строительство ветроэлектростанции Nukus 2 — первого в Центральной Азии проекта, объединяющего ветровую генерацию и крупную систему накопления электроэнергии. Из 26 турбин уже работают 25.

Мощность ветропарка составляет 200 МВт, аккумуляторной системы — 100 МВт·ч. Батареи смогут накапливать электричество и подавать его в сеть при снижении выработки или росте потребления. Проект стоимостью 232 млн евро реализует саудовская компания ACWA при участии международных банков.

После запуска станция сможет обеспечивать электричеством более 300 тысяч человек и ежегодно вырабатывать около 728 тысяч МВт·ч. Полностью запустить объект планируют к концу ноября 2026 года.