В Вашингтон в штаб-квартире Всемирный банк подписано соглашение о финансировании строительства автодороги Караганда – Жезказган, передает BAQ.KZ.

Документ заключен между КазАвтоЖол, Международным банком реконструкции и развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Проект на 457 км

Новая автодорога протяженностью 457 километров станет одним из ключевых инфраструктурных проектов в Центральном Казахстане.

Общий объем финансирования составит 650 млрд тенге.

Что изменится

Ожидается, что реализация проекта позволит существенно сократить время в пути между регионами, повысить безопасность движения и улучшить транспортную связность.

Кроме того, новая трасса должна усилить транзитный потенциал страны и дать дополнительный импульс развитию экономики региона.

Экономический эффект

Проект также направлен на развитие логистики, повышение инвестиционной привлекательности и создание новых рабочих мест.

Когда начнутся работы

В настоящее время конкурсные процедуры находятся на завершающей стадии.

Старт проектирования и строительства автодороги запланирован уже на текущий год.