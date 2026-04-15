В Вашингтоне подписали соглашение по трассе Караганда – Жезказган на 650 млрд тенге
В Вашингтоне подписали соглашение о строительстве дороги Караганда – Жезказган. Проект оценивается в 650 млрд тенге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Вашингтон в штаб-квартире Всемирный банк подписано соглашение о финансировании строительства автодороги Караганда – Жезказган, передает BAQ.KZ.
Документ заключен между КазАвтоЖол, Международным банком реконструкции и развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
Проект на 457 км
Новая автодорога протяженностью 457 километров станет одним из ключевых инфраструктурных проектов в Центральном Казахстане.
Общий объем финансирования составит 650 млрд тенге.
Что изменится
Ожидается, что реализация проекта позволит существенно сократить время в пути между регионами, повысить безопасность движения и улучшить транспортную связность.
Кроме того, новая трасса должна усилить транзитный потенциал страны и дать дополнительный импульс развитию экономики региона.
Экономический эффект
Проект также направлен на развитие логистики, повышение инвестиционной привлекательности и создание новых рабочих мест.
Когда начнутся работы
В настоящее время конкурсные процедуры находятся на завершающей стадии.
Старт проектирования и строительства автодороги запланирован уже на текущий год.
Самое читаемое
- В Семее впервые более 40 тысяч жителей будут обеспечены горячей водой
- Морозы до 18 градусов вернутся в регионы Казахстана
- Продажу долгов по микрокредитам коллекторам ограничили: что известно
- В Турции произошла стрельба в школе, ранены 16 человек
- Астана получит новый статус: что будет с бюджетом и регионами – ответ Миннацэкономики