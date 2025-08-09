В Вашингтоне подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией
Ереван и Баку договорились о прекращении боевых действий.
В Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп подписали "Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений" между Баку и Ереваном, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.
На совместной пресс-конференции Трамп заявил, что Алиев и Пашинян "войдут в историю", подчеркнув, что стороны обязались навсегда прекратить вооружённые столкновения, наладить торговлю и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.
Американский лидер отметил, что "Маршрут Трампа" соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью, что, по его мнению, станет шагом к миру и процветанию в регионе. Он также объявил о снятии санкций с Азербайджана в области обороны, назвав это важным для страны решением.
Трамп напомнил, что война между Арменией и Азербайджаном длилась более 30 лет и нанесла серьёзный ущерб обоим государствам.
В своем выступлении Ильхам Алиев выразил благодарность Дональду Трампу и его команде.
"Если бы не Президент Трамп и его команда, если бы не наш близкий друг господин Уиткофф и его команда, Армения и Азербайджан, вероятно, до сих пор увязли бы в бесконечном переговорном процессе", - заявил президент Азербайджана.
Алиев также предложил совместно с Арменией выдвинуть кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
