В Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп подписали "Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений" между Баку и Ереваном, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

На совместной пресс-конференции Трамп заявил, что Алиев и Пашинян "войдут в историю", подчеркнув, что стороны обязались навсегда прекратить вооружённые столкновения, наладить торговлю и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Американский лидер отметил, что "Маршрут Трампа" соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью, что, по его мнению, станет шагом к миру и процветанию в регионе. Он также объявил о снятии санкций с Азербайджана в области обороны, назвав это важным для страны решением.

Трамп напомнил, что война между Арменией и Азербайджаном длилась более 30 лет и нанесла серьёзный ущерб обоим государствам.

В своем выступлении Ильхам Алиев выразил благодарность Дональду Трампу и его команде.

"Если бы не Президент Трамп и его команда, если бы не наш близкий друг господин Уиткофф и его команда, Армения и Азербайджан, вероятно, до сих пор увязли бы в бесконечном переговорном процессе", - заявил президент Азербайджана.

Алиев также предложил совместно с Арменией выдвинуть кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.