В центре Вашингтона, рядом с Белым домом, в среду произошла стрельба, в результате которой пострадали двое национальных гвардейцев, передает BAQ.KZ со ссылкой на пост в Twitter (X) министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Please join me in praying for the two National Guardsmen who were just shot moments ago in Washington D.C.@DHSgov is working with local law enforcement to gather more information. — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) November 26, 2025

Полиция округа Колумбия заявила, что один подозреваемый уже задержан, а место происшествия находится под контролем правоохранителей. Жителям и гостям столицы рекомендовано избегать района инцидента. Обстоятельства стрельбы уточняются.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США был проинформирован о произошедшем, а федеральные службы продолжают следить за ситуацией. Национальная гвардия уже несколько месяцев присутствует в Вашингтоне в рамках программы усиления безопасности.