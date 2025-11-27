  • 27 Ноября, 03:37

В Вашингтоне рядом с Белым домом произошла стрельба

Сегодня, 02:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Tom Brenner/ Washington Post Сегодня, 02:41
Сегодня, 02:41
110
Фото: Tom Brenner/ Washington Post

В центре Вашингтона, рядом с Белым домом, в среду произошла стрельба, в результате которой пострадали двое национальных гвардейцев, передает BAQ.KZ со ссылкой на пост в Twitter (X) министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Полиция округа Колумбия заявила, что один подозреваемый уже задержан, а место происшествия находится под контролем правоохранителей. Жителям и гостям столицы рекомендовано избегать района инцидента. Обстоятельства стрельбы уточняются.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США был проинформирован о произошедшем, а федеральные службы продолжают следить за ситуацией. Национальная гвардия уже несколько месяцев присутствует в Вашингтоне в рамках программы усиления безопасности.

Самое читаемое

Наверх