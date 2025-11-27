В Вашингтоне рядом с Белым домом произошла стрельба
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В центре Вашингтона, рядом с Белым домом, в среду произошла стрельба, в результате которой пострадали двое национальных гвардейцев, передает BAQ.KZ со ссылкой на пост в Twitter (X) министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
Please join me in praying for the two National Guardsmen who were just shot moments ago in Washington D.C.@DHSgov is working with local law enforcement to gather more information.— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) November 26, 2025
Полиция округа Колумбия заявила, что один подозреваемый уже задержан, а место происшествия находится под контролем правоохранителей. Жителям и гостям столицы рекомендовано избегать района инцидента. Обстоятельства стрельбы уточняются.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США был проинформирован о произошедшем, а федеральные службы продолжают следить за ситуацией. Национальная гвардия уже несколько месяцев присутствует в Вашингтоне в рамках программы усиления безопасности.
Самое читаемое
- 57 школ Костанайской области переведены на онлайн: Что происходит в регионе
- Украина согласилась с предложенным Америкой мирным соглашением – источник
- Тенге сохраняет стабильность: Нацбанк обновил курсы валют на 26 ноября
- Сильный ветер, снег и гололёд: какая погода ждет Казахстан 26 ноября
- В Казахстане повысили соцпособия: опубликованы новые суммы выплат за 2025 год