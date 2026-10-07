В Ватикане отметили роль Казахстана в межрелигиозном диалоге

Святой Престол намерен и дальше активно участвовать в работе Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Об этом заявил руководитель отдела Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Лоран Басанезе на XXIV заседании Секретариата Съезда в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

Выступая перед участниками заседания, Басанезе отметил, что Святой Престол сопровождает работу Съезда с момента его основания в 2003 году.

"Участие Святого Престола на протяжении всех этих лет было постоянным. Делегации Святого Престола на последующих Съездах всегда возглавлял кардинал. Эта преемственность имеет большое значение. Она показывает, насколько важна эта инициатива для Святого Престола и Дикастерии по межрелигиозному диалогу, а также роль, которую Казахстан выбрал для себя как площадка для встречи представителей разных религий, – сказал Лоран Басанезе.

Особо он отметил участие Папы Франциска в VII Съезде в Астане в сентябре 2022 года. По словам представителя Святого Престола, прозвучавший тогда призыв к диалогу, уважению человеческого достоинства и сотрудничеству остается актуальным.

Басанезе также остановился на Астанинской декларации мира, принятой по итогам VIII Съезда. Он подчеркнул, что значение подобных документов зависит не только от их содержания, но и от дальнейшей совместной работы.

"Эти слова важны, однако доверие к декларациям в конечном итоге зависит от нашей готовности продолжать совместную работу после их принятия. Именно поэтому постоянная работа Секретариата и его Рабочей группы имеет такое значение. Она обеспечивает продолжение встреч между религиозными лидерами и позволяет диалогу перерастать в устойчивое сотрудничество", – отметил он.

Представитель Святого Престола подтвердил готовность и дальше активно и конструктивно участвовать в деятельности Секретариата и реализации миссии Съезда.

В завершение выступления Басанезе привел слова Папы Льва XIV, сказанные 19 мая 2025 года во время встречи с представителями других церквей и религиозных традиций: «Сейчас время для диалога и строительства мостов». Эта формулировка действительно содержится в официальном выступлении Папы Льва XIV.