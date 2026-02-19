В Великобритании в день своего рождения арестован брат короля Карла III Эндрю
Сегодня Эндрю Маунтбеттен-Виндзору исполняется 66 лет.
В Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный всех титулов из-за связей с Джеффри Эпштейном, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC Русская служба.
Как сообщает издание, полиция арестовала его по подозрению в злоупотреблениях в момент, когда он занимал официальные должности.
В четверг утром появились фотографии автомобилей, которые прибыли в королевское поместье Сандрингем в графстве Норфолк, на берегу Северного моря, где сейчас живет Маунтбеттен-Виндзор.
На этой неделе британская полиция заявила, что рассматривает жалобу, в которой говорилось о том, что бывший принц предоставлял Эпштейну конфиденциальные материалы.
Из большого массива документов по делу Эпштейна, опубликованных в США, следовало, что Эндрю передавал Эпштейну отчеты о своих поездках в Сингапур, Гонконг и Вьетнам и конфиденциальные детали о возможностях для инвестиций.
После этого антимонархическая организация Republic обратилась в Полицию долины Темзы (графства Бакингемшир, Беркшир и Оксфордшир) с просьбой расследовать подозрения в должностном злоупотреблении и нарушении государственной тайны.
Эндрю, которому сегодня исполнилось 66 лет, неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения и настаивает, что не делал ничего противозаконного.
В октябре король лишил брата титула принца и всех прочих остававшихся у него титулов, а незадолго до того Эндрю формально добровольно отказался от титула герцога Йоркского.
